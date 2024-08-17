Пригожин назвал «кошмаром» идею о новом ограничении для иноагентов

Идея оставить музыкантов-иноагентов без роялти, которые те получают за прослушивание на российских стриминговых сервисах, выглядит «просто кошмаром», ведь это лишение артистов права петь песни и радовать людей.
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