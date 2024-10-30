Лавров: намерения разобщить Русский мир бесперспективны

Намерения кого-либо разобщить Русский мир являются абсолютно бесперспективными. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, передает ТАСС.
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