Старинная знаменитость комета Галлея приближается к самой удалённой точке от Солнца

В эти выходные знаменитая комета Галлея достигнет афелия — самой удалённой точки от Солнца. В субботу, 9 декабря, в морозной внешней области Солнечной системы комета 1P/Галлея достигнет важной стадии в своём 75-летнем путешествии по Солнечной системе.