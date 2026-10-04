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Самым «популярным» днем рождения в Нидерландах оказалось 30 сентября

Самым «популярным» днем рождения в Нидерландах оказалось 30 сентября

В конце сентября в Нидерландах больше людей отмечают день рождения, чем в любой другой день в году, а 30 сентября — самая популярная дата.

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