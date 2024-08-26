Что будет с TON после задержания Дурова?

По мнению криптоэкспертов, арест Дурова не сможет по-настоящему повлиять на цену валюты или на крипторынок в целом и TON скоро отыграет потери Криптовалюта TON существенно подешевела на фоне новостей о задержании Павла Дурова.
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