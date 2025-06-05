Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболТоварищеский матч. Россия — НигерияВ пятницу вечером сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с одним из самых сильных соперников за три с половиной года после отстранения от официальных международных соревнований.
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