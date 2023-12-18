Один продукт на новогоднем столе может вызвать инфаркт: Врач предостерёг любителей

Филипп Копылов рассказал "КП", какая существует связь между инфарктом и употреблением алкоголяПрофессор-кардиолог Филипп Копылов предупредил, что в новогодние праздники есть риск столкнуться с синдромом "праздничного сердца".
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