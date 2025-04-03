Съешьте это, чтобы улыбаться красиво: какие 10 продуктов укрепляют эмаль зубов

Зубная эмаль — это основа наших зубов, защитная оболочка. Это самая жесткая часть зуба, которая позволяет ему комфортно себя чувствовать и не реагировать чувствительностью на какие-либо химические или температурные раздражители.
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