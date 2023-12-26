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Отмена автопродления прав

Отмена автопродления прав

Вице-президент Национального автомобильного союза разъяснил трудности.«Нужно создавать единый федеральный реестр»Не очень веселая новость пришла для автолюбителей, которым предстоит замена водительских удостоверений (из-за истечения их срока действия), начиная с будущего года: как сообщил ряд источников, введенное ранее автоматическое продление прав будет отменено.

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