РЖД нагрузили порожняк процентом. Российский уголь не доедет до мира. Крым готов взять груз на себя. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было исключение РЖД из Международного союза железных дорог, введение санкций США в отношении Олега Белозёрова и Андрея Белоусова, и предложение монополии повысить тарифы на порожняк на 51%.
В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было исключение РЖД из Международного союза железных дорог, введение санкций США в отношении Олега Белозёрова и Андрея Белоусова, и предложение монополии повысить тарифы на порожняк на 51%.
Свежие комментарии