Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    НАТО это международная банда,ни к какой обороне они отношение не имеют,это пустые слова как и борьба американцев за ...Украине закрыли п...
  • Narvalroz Евгений
    Надо было в угол поставить.Направлял оружие ...
  • Eduard
    Ваше дело было убратт ВСУ с Донбасса,чего сложного? И не слушать Западное ЧМО!Оставленная жена ...

Пермский пороховой завод включен в санкционный список Японии

Пермский пороховой завод включен в санкционный список Японии

Это не первый случай введения санкций предприятия, который ранее был включен в санкционные списки США, Великобритании и ЕвросоюзаПравительство Японии объявило о введении нового пакета санкций, которые затрагивают русские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх