Пермский пороховой завод включен в санкционный список Японии

Это не первый случай введения санкций предприятия, который ранее был включен в санкционные списки США, Великобритании и ЕвросоюзаПравительство Японии объявило о введении нового пакета санкций, которые затрагивают русские предприятия оборонно-промышленного комплекса.
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