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Бизнес журнал. Урал

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ЮГК готовит документы для возобновления работы «Светлинского»

ЮГК готовит документы для возобновления работы «Светлинского»

Компания «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) завершила процесс согласования проектной документации, необходимой для устранения выявленных нарушений на «Светлинском» карьере, расположенном неподалеку от города Пласт.

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