ЮГК готовит документы для возобновления работы «Светлинского»

Компания «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) завершила процесс согласования проектной документации, необходимой для устранения выявленных нарушений на «Светлинском» карьере, расположенном неподалеку от города Пласт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии