Около 300 жителей Белгорода разместили в ПВР в Белгородской области

Почти 300 жителей Белгорода, которые решили переехать в связи со сложной оперативной обстановкой, размещены в ПВР Старого Оскола, Губкина и Корочанского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии