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  • Leon Dan
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ВС России ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым 5 ракетами ATACMS

ВС России ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым 5 ракетами ATACMS

ВС России нанесли удар по району в окрестностях Котлярово и Шевченково в Николаевской области, на территории которого заметили атаковавшую Крым установку HIMARS.

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