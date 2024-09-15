В Вельске мужчина выращивал в теплице коноплю

Запрещённое растение поселилось рядышком с самыми обычными томатами. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Вельскому району по подозрению в совершении наркопреступления был установлен и доставлен в отдел полиции 55-летний житель одной из местных деревень.
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