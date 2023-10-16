Британцы показали робота-паука SCAR-E для изучения Луны и астероидов

Робот SCAR-E / © SpaceNews / Debra Werner Представители стартапа, основанного в 2016 году, уверены, что 20-килограммовый робот сможет справиться с различными исследовательскими задачами на естественном спутнике Земли намного лучше, чем традиционные колесные планетоходы.