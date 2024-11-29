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«Подготовить Киев к попытке реванша». В СВР рассказали о планах Запада заморозить конфликт на Украине

«Подготовить Киев к попытке реванша». В СВР рассказали о планах Запада заморозить конфликт на Украине

Запад намерен заморозить украинский конфликт, чтобы перевооружить Киев и попытаться добиться реванша, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

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