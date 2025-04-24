В Коммунарке мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».
В Подмосковье мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Чем больше мигрантов, тем больше преступлений, они ненавидят всё русское, наш язык, веру, менталитет. Убийство, изнасилование русского не считается у них преступлением. Наши правители давно на стороне преступников.
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15 час.
Александр Котов
Вот так, на хамское и презрительное отношение мигрантов к русским в России уже обращаются не в продажную полицию, а к дружинникам.
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14 час.
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