Пациентка Перинатального центра рассказала о волосах и пластике в супе

Пациенты больниц Петрозаводска продолжают жаловаться на качество питания от поставщика ООО «Мед-Фуд» После наших публикаций о качестве питания в некоторых медицинских учреждениях Петрозаводска и о новом поставщике ООО «Мед-Фуд», который с лета 2024 года работает в столице Карелии, к нам в редакцию ….