Трамп: Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена

Восприятие китайским руководством американского президента Джо Байдена как некомпетентного лидера страны способствовало обострению обстановки вокруг Тайваня, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями в Южной Каролине.
Восприятие китайским руководством американского президента Джо Байдена как некомпетентного лидера страны способствовало обострению обстановки вокруг Тайваня, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями в Южной Каролине.
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