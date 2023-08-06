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Трамп: Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена

Трамп: Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена

Восприятие китайским руководством американского президента Джо Байдена как некомпетентного лидера страны способствовало обострению обстановки вокруг Тайваня, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями в Южной Каролине.

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