Семья из Караганды набирает популярность в соцсетях

Семья из Караганды покоряет Казнет. Супруги Ентальцевы стали популярными благодаря социальным сетям. Молдир и Максим показывают свои обычные будни, но пользователей покорило, как гармонично в их жизни сочетаются традиции и обычаи разных этносов, передает «24KZ».
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