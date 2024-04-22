Немного о Соловьёве. И не только

Татьяна Кибишева Не лгите. Соловьев и сейчас постоянно говорит о том, что он еврей. Сейчас у нас у каждого есть те, кто когда-то раньше были друзьями в которых мы не сомневались и которые были с нами заодно, но время и обстоятельства приносят неожиданные сюрпризы.....

Александр Петров Не только Путин и Соловьев все здравомыслящие хотят хотят долбануть по Европе да и по Америке заодно. каждые 100 лет они приходят в Россию за пиздюлями у сучек на западе обильная "течка" время пришло!!