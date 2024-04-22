Немного о Соловьёве. Так или иначе, он говорит то, что прямо НЕ противоречит возможным решениям руководства РФ.
Немного о Соловьёве. И не только
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Не лгите. Соловьев и сейчас постоянно говорит о том, что он еврей. Сейчас у нас у каждого есть те, кто когда-то раньше были друзьями в которых мы не сомневались и которые были с нами заодно, но время и обстоятельства приносят неожиданные сюрпризы.....
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6 мин.
Александр Петров
Не только Путин и Соловьев все здравомыслящие хотят хотят долбануть по Европе да и по Америке заодно. каждые 100 лет они приходят в Россию за пиздюлями у сучек на западе обильная "течка" время пришло!!
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3 мин.
Александр Петров
Так же и говорит и Симоньян что она чистокровная армянка. А впрочем а кто на их передачах из русских один, два Кулик и Михеев?
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1 мин.
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