Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Александр Петров
    Так же и говорит и Симоньян что она чистокровная армянка. А  впрочем а кто на их передачах из русских один, два Кулик...Немного о Соловьё...
  • Александр Петров
    Не только Путин и Соловьев все здравомыслящие хотят  хотят долбануть по Европе да и по Америке заодно. каждые 100 лет...Немного о Соловьё...
  • Татьяна Кибишева
    Не лгите. Соловьев и сейчас постоянно говорит о том, что он еврей. Сейчас у нас у каждого есть те, кто когда-то раньш...Немного о Соловьё...

Немного о Соловьёве. И не только

Немного о Соловьёве. И не только

Немного о Соловьёве. Так или иначе, он говорит то, что прямо НЕ противоречит возможным решениям руководства РФ.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Не лгите. Соловьев и сейчас постоянно говорит о том, что он еврей. Сейчас у нас у каждого есть те, кто когда-то раньше были друзьями в которых мы не сомневались и которые были с нами заодно, но время и обстоятельства приносят неожиданные сюрпризы.....
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6 мин.
Александр Петров
Не только Путин и Соловьев все здравомыслящие хотят  хотят долбануть по Европе да и по Америке заодно. каждые 100 лет они приходят в Россию за пиздюлями у сучек на западе обильная &quot;течка&quot; время пришло!!
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3 мин.
Александр Петров
Так же и говорит и Симоньян что она чистокровная армянка. А  впрочем а кто на их передачах из русских один, два Кулик и Михеев?
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1 мин.

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