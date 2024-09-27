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Царьград

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"Будущего для меня пока нет": учительница дала первый комментарий после инсульта из-за приезжего

"Будущего для меня пока нет": учительница дала первый комментарий после инсульта из-за приезжего

Педагог челябинской школы, попавшая в реанимацию после разборок с отцом учеников, рассказала о своих безрадостных прогнозах.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
ну если в графе прочерк то пусть детями не прикрывается а вот статью 113. (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта) может получить легко и не напрягаясь.... пусть побегает по судам для начала. Настрогать детей дело не хитрое а вот отвечать за их поступки и тем более за свои уже сложнее.... ну и на деньги раскарманить для большего понимания.
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