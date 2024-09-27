"Будущего для меня пока нет": учительница дала первый комментарий после инсульта из-за приезжего

Дмитрий Гурин

ну если в графе прочерк то пусть детями не прикрывается а вот статью 113. (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта) может получить легко и не напрягаясь.... пусть побегает по судам для начала. Настрогать детей дело не хитрое а вот отвечать за их поступки и тем более за свои уже сложнее.... ну и на деньги раскарманить для большего понимания.