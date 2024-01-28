На журналистов напали на семинаре VIP-коуча: На место прибыли следователи

Журналисты подверглись нападению во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой.Как стало известно, журналисты газеты "Известия" подверглись нападению во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой, сообщается в телеграм-канале издания.
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