Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Если раньше были хоть какие-то надежды у дуркаины на мирное решение вопроса по СОБСТВЕННО существованию ее как украин...Время вышло–РФ сн...
  • Олег Самойлов
    ВЕРНО! "...для этого требуется большое оперативное искусство и подвижные штабы..."! Но для этого надо поснимать всю э...К ZOV добавилась ...
  • Eduard
    Маск:"Янычар,беги!"На Западе оскорби...

ЦРУ: операция «Мигранты»

ЦРУ: операция «Мигранты»

Как при помощи потока пришельцев Россию пытаются развалить изнутри Владимир Малышев    «Мигранты в России – хитрый план Запада и российской пятой колонны», – под таким заголовком на информационном канале Dzen появилась статья, которая рассматривает нынешнюю проблему с мигрантами в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
Это ж получается, что лоббисты завоза мигрантов в Россию - агенты ЦРУ?🤔🤯
Ответить
13 час.
Юрий Кушнарев
и всё это Путин,СНБО,и др. структуры не знают? Ни за что не поверю. Почему тогда уже лет 20 наводняют Россию этими уродами? Нахер нам ОДКБ,ЕАЭС и прочая туфта,если дом горит? Да,голосовали знатно,получили,распишитесь.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх