ЦРУ: операция «Мигранты»

Юрий Кушнарев

и всё это Путин,СНБО,и др. структуры не знают? Ни за что не поверю. Почему тогда уже лет 20 наводняют Россию этими уродами? Нахер нам ОДКБ,ЕАЭС и прочая туфта,если дом горит? Да,голосовали знатно,получили,распишитесь.