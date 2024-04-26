Как при помощи потока пришельцев Россию пытаются развалить изнутри Владимир Малышев «Мигранты в России – хитрый план Запада и российской пятой колонны», – под таким заголовком на информационном канале Dzen появилась статья, которая рассматривает нынешнюю проблему с мигрантами в России.
ЦРУ: операция «Мигранты»
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Это ж получается, что лоббисты завоза мигрантов в Россию - агенты ЦРУ?🤔🤯
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13 час.
Юрий Кушнарев
и всё это Путин,СНБО,и др. структуры не знают? Ни за что не поверю. Почему тогда уже лет 20 наводняют Россию этими уродами? Нахер нам ОДКБ,ЕАЭС и прочая туфта,если дом горит? Да,голосовали знатно,получили,распишитесь.
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9 час.
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