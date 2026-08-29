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Мировое обозрение

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Patriot не хватает: Подполье сообщило об «охоте» украинских F-16 за ракетами над Одессой

Patriot не хватает: Подполье сообщило об «охоте» украинских F-16 за ракетами над Одессой

Одесса под ударом. В небе над городом всё чаще мелькает F-16. Истребитель, который создавался для завоевания господства в воздухе, теперь выполняет работу зенитного ракетного комплекса.

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