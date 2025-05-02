Clair Obscur: Expedition 33 продается быстрее, чем любая другая JRPG

Clair Obscur: Expedition 33 продается быстрее, чем любая другая JRPGХотя Clair Obscur: Expedition 33 была разработана во Франции, для многих она подходит как JRPG, даже имея соответствующий тег в Steam, и в этом жанре она становится беспрецедентным успехом.