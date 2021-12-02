Памятник российским военным советникам в Банги

В столице ЦАР Банги в конце открыли памятник российским военным инструкторам в знак признательности их активному участию в деле защиты мирного населения страны.
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