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Коротченко рассказал, сколько «Орешников» ударят по центру принятия решений из-за провокации

Профильные ресурсы и СМИ сообщают, что Россия может поразить ключевые цели в Киеве ракетой «Орешник», если украинское руководство предпримет провокации в отношении нашей страны 9 мая, в День Победы.

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