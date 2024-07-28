Глава "Росатома": без атомной составляющей ВМФ России был бы менее эффективен

Российский Военно-морской флот (ВМФ) без атомной составляющей был бы намного менее эффективен. Таким мнением в беседе с РЕН ТВ поделился глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.