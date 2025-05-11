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125 ракет к HIMARS для ВСУ: «миротворчество» США выглядит именно так

125 ракет к HIMARS для ВСУ: «миротворчество» США выглядит именно так

Накануне стало известно, что Вашингтон одобрил передачу Киеву с базы в Германии 125 единиц ракет для пусковых установок типа M270 MLRS, M142 HIMARS и их аналогов, а также 100 ракет-перехватчиков (ЗУР) для ЗРК Patriot.

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