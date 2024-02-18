«Вместо того, что бы зимой одеться тепло, современные тётки наряжаются в джинсы с заниженным поясом, в куртку с повышенной талией и демонстрируют толстые синие от мороза телеса с тонкой полоской от стрингов посредине! Знакомый гинеколог сказал, что количество женщин, с различными заболеваниями, выросло в разы! Да с такими патологиями, что скоро просто рожать будет не кому!!! Пришло поколение женщин выращенных на Доме-2, совершенно не приспособленных к длительным семейным отношениям! С полностью сбитыми жизненными настройками! Ну не хватит на всех принцесс богатеньких папиков!!! В царстве царь всего один, а работников тысяча!» Из странных комментариев Читая этот комментарий, я первым делом подумала, что где-то нашли ледник, а в нем замерзший мамонт.
Три признака мужчины, который выполз из прошлого
Комментарии
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Евгений Семененко
Занятно... вот так и живём... Человек имеет право на собственное мнение, но навязывать его другим... - причём таким способом... жалко мне эту дурочку - (остальное - без комментариев)
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7 час.
Н
НС
опять чушь. Бред сивой кобылы. То что женщины ныне одеты безобразно - достаточно на улицу выйти и убедиться лично. Срамота какая-то.
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6 час.
Вадим Кузнецов
Нда-с. "Поколение снежинок" - в полный рост. Шляться зимой с голым пузом - это такая норма. Булка растет на дереве, ток в розетке - явление природы и всегда так было, а идея, что существуют объективные законы природы - это точка зрения мамонта. А еще это существо твердо уверено, что в центре нашей галактики находится не объект Стрелец-А, а ее женская ... самооценка. Впрочем, эта жертва ЕГЭ астрономию не знает тоже Ни убавить, ни прибавить.
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4 час.
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