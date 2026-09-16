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Царьград

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В Чайковском школа искусств №1 готова на 95% после капремонта

В Чайковском школа искусств №1 готова на 95% после капремонта

Капитальный ремонт здания Чайковской детской школы искусств №1, который ведётся в рамках программы «Комфортный край», близится к завершению — выполнено уже 95% запланированных работ.

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