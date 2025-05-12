Евразийский экономический союз: Какова его роль и значимость?

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой региональную международную организацию, основной задачей которой является содействие экономической интеграции и свободному движению товаров между участниками объединения.
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