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Чемпионат Европы по биатлону. Басерга и Хартвег, Арнеклейв и Стремсхайм, Боте и Эмильен Клод, Хинц и Гросс пробегут сингл-микст

29 января на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде пройдет сингл-микст. Чемпионат Европы по биатлону-2023 Ленцерхайде, Швейцария Одиночная смешанная эстафета Начало – 15:30 по московскому времени.

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