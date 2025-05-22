На родине нацизма арестованы подростки по подозрению в нападениях на мигрантов

Немецкая полиция арестовала подростков-неонацистов по подозрению в нападениях на мигрантов. Власти ФРГ заявляют, что ультраправая группировка «Последняя волна обороны» хочет добиться краха демократической системы Германии.
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