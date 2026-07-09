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На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» обсудят влияние искусства на здоровье человека

На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» обсудят влияние искусства на здоровье человека

Интеграцию культуры и искусства в систему охраны здоровья рассмотрят в рамках деловой программы II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который пройдет 9-10 июля в Центре международной торговли в Москве.

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