На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» обсудят влияние искусства на здоровье человека

Интеграцию культуры и искусства в систему охраны здоровья рассмотрят в рамках деловой программы II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который пройдет 9-10 июля в Центре международной торговли в Москве.
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