Врачи прооперировали одного из пострадавших при атаке БПЛА на Самарскую область

Состояние пострадавших при ночной атаке беспилотников на Самару не вызывает у врачей опасений. Одного из мужчин прооперировали, сообщил во вторник, 22 сентября 2026 года, мэр города Иван Носков.
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