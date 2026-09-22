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Врачи прооперировали одного из пострадавших при атаке БПЛА на Самарскую область

Врачи прооперировали одного из пострадавших при атаке БПЛА на Самарскую область

Состояние пострадавших при ночной атаке беспилотников на Самару не вызывает у врачей опасений. Одного из мужчин прооперировали, сообщил во вторник, 22 сентября 2026 года, мэр города Иван Носков.

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