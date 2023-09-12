Какие результаты дали анализы воды с АЭС «Фукусима-1»

Виктор zz

Не надо нас успокаивать! Наибольшую опасность для организма представляют как раз слаборадиоактивные элементы, которые не просто обнаружить. Например, уран-238 в окружающей среде практически безвреден. Считается, что от его излучения можно защититься простым листом бумаги. Но если он попадает в организм, то уже не выводится, накапливаясь в печени, почках, легких и костях, облучая окружающие ткани. Учитывая его период полураспада (миллионы лет), человек получит внутри себя пожизненный источник радиоактивного излучения. Накапливаясь в организме, подобные элементы неизбежно приведут к тяжелым последствиям в недалеком будущем.