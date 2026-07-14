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Центр «Наследие» и РИО заключили соглашение о сотрудничестве

Центр «Наследие» и Российское историческое общество (РИО) будут развивать долгосрочное партнерство в сфере сохранения историко-культурного наследия России, исторического просвещения и патриотического воспитания.

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