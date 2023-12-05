Обозреватель Лукас Лейрос подготовил материал для издания InfoBRICS, в котором выразил мнение, что политики из стран Запада, а также западные СМИ постепенно готовят общественность к неизбежному поражению украинских властей.
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