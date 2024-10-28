Советник Кадырова назвал запрет на ношение хиджаба в школах нарушением Конституции

Сперва на запрет отреагировала блогосфера, а после — и муфтий Чечни.Советник главы Чечни, муфтий республики и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах Межиев назвал недавний запрет на ношение хиджабов и никабов в школах Владимирской области нарушением Конституции РФ.