Бойцы РФ доставляют помощь в труднодоступные населенные пункты Курской области

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" доставили помощь местным жителям Беловского района Курской области.
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