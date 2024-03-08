Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Нападём? Или не нападём?

Нападём? Или не нападём?

Telemax   Сейчас в Европе разгоняется тема "русские идут".  Под это дело запланировано перераспределение бюджетов с последующим распилом освоением, а также временное урезание прав граждан с последующим переходом в постоянное.

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