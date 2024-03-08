Нападём? Или не нападём?

Telemax Сейчас в Европе разгоняется тема "русские идут". Под это дело запланировано перераспределение бюджетов с последующим распилом освоением, а также временное урезание прав граждан с последующим переходом в постоянное.
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