В Госдуме разъяснили, на что можно потратить маткапитал после достижения ребенком трех лет

После трехлетия малыша круг возможностей для использования сертификата заметно расширяется Депутат Государственной Думы от ЛДПР Валерий Селезнев рассказал РИА Новости, как можно использовать материнский капитал после достижения ребенком трехлетнего возраста.
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