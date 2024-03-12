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Военное обозрение

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Управляемые бомбы AASM HAMMER на Украине. Первые результаты

Управляемые бомбы AASM HAMMER на Украине. Первые результаты

Киевский режим начал применять полученные от Франции управляемые авиабомбы AASM HAMMER. Как и следовало ожидать, эффективность такого оружия в реальной обстановке оказалась крайне низкой.

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