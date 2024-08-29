Дурова отпустили на свободу. Залог €5 млн и явка в полицию дважды в неделю

а, его ли это дети? пишут про 100 детей дурова, был донором спермы) сценарии у црушников не меняются,,,насилие, изнасилование горничных и тд,,,

Татьяна Юрина

Задолбали уже этим Дуровым. Ну живёт себе богатенький Буратино за границей, пусть сам и разбирается с властями, а мы на всех каналах его "бедного" жалеем. Зачем он нам сдался? Он там не один ошивается. Сколько их уехало, пусть бы всех позакрывали, так им и надо.