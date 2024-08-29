Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дурова отпустили на свободу. Залог €5 млн и явка в полицию дважды в неделю

Дурова отпустили на свободу. Залог €5 млн и явка в полицию дважды в неделю

Павел Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во ФранцииТелеграм-канал «SHOT» Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам.

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Комментарии
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ВераВерная
Пять раз применил насилие к своему младшему сыну? Это в каком смысле? Какие ещё подробности всплывут? Какие ещё скелеты из дуровского шкафа вывалятся?
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14 час.
Е Пронина
а, его ли это дети? пишут про 100 детей дурова, был донором спермы) сценарии у црушников не меняются,,,насилие, изнасилование горничных и тд,,,
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13 час.
Татьяна Юрина
Задолбали уже этим Дуровым. Ну живёт себе богатенький Буратино за границей, пусть сам и разбирается с властями, а мы на всех каналах его &quot;бедного&quot; жалеем. Зачем он нам сдался? Он там не один ошивается. Сколько их уехало, пусть бы всех позакрывали, так им и надо.
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7 час.

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