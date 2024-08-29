Павел Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во ФранцииТелеграм-канал «SHOT» Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам.
Дурова отпустили на свободу. Залог €5 млн и явка в полицию дважды в неделю
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Пять раз применил насилие к своему младшему сыну? Это в каком смысле? Какие ещё подробности всплывут? Какие ещё скелеты из дуровского шкафа вывалятся?
Ответить
14 час.
Е Пронина
а, его ли это дети? пишут про 100 детей дурова, был донором спермы) сценарии у црушников не меняются,,,насилие, изнасилование горничных и тд,,,
Ответить
13 час.
Татьяна Юрина
Задолбали уже этим Дуровым. Ну живёт себе богатенький Буратино за границей, пусть сам и разбирается с властями, а мы на всех каналах его "бедного" жалеем. Зачем он нам сдался? Он там не один ошивается. Сколько их уехало, пусть бы всех позакрывали, так им и надо.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии