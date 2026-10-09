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Медведев предупредил россиян о риске задержания в Европе

Медведев предупредил россиян о риске задержания в Европе

Дмитрий Медведев предупредил россиян о риске задержания в Европе из-за несогласия с антироссийской позицией местных властей, сославшись на случай с задержанием основателя Telegram-канала «Рыбарь» в Черногории.

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