Дмитрий Медведев предупредил россиян о риске задержания в Европе из-за несогласия с антироссийской позицией местных властей, сославшись на случай с задержанием основателя Telegram-канала «Рыбарь» в Черногории.
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