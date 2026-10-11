Вузы меняют правила: теперь диплом можно получить за 4 года — и это не шутка!

В российских вузах скоро начнется настоящая революция в образовании! Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил РИА Новости, что срок получения высшего образования теперь будет зависеть исключительно от выбранной специальности.
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