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Царьград

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В Молдове за пост главы Гагаузии поборются 8 кандидатов

В Молдове за пост главы Гагаузии поборются 8 кандидатов

Центральный избирательный совет Гагаузии зарегистрировал еще троих кандидатов на пост башкана, увеличив их общее число до восьми.

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