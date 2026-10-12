В Молдове за пост главы Гагаузии поборются 8 кандидатов

Центральный избирательный совет Гагаузии зарегистрировал еще троих кандидатов на пост башкана, увеличив их общее число до восьми.
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